No habrá aumento a las tarifas con nueva Ley de Movilidad: Estado

Por: Rosalinda Tovar

Aunque aún sigue sin publicarse la Ley de Movilidad que fue firmada ayer martes por el gobierno estatal, este ya adelanta que no se someterá a discusión el tema tarifario como lo advierten legisladores.

Manuel Gonzalez, secretario general de gobierno, remarcó que no lo pondrán en la mesa, hasta que no se cuente con la reestructuración de las rutas.

"Nada se reinicia (discusión de tarifazo), no hay aumento a las tarifas", subrayó.

"Mientras primero no restructuremos el transporte, no reacomodemos las líneas donde deben de estar, esto es lo que va a ayudar; esto no abre ningún esquema de difusión simple y sencillamente es una ley que nos va a ayudar a restructurar rápidamente el transporte", afirmó el funcionario.

González fue cuestionado sobre que pasará con la sesión del Consejo Estatal de Transporte que quedó en permanente, a lo que respondió que continuará igual.

"Así seguirá en permanente, hay aumento en las tarifas y el gobierno quiere continuar así, hasta que no exista un acuerdo para que la gente se sienta a gusto arriba del camión y para reducir su tiempo de traslado de un punto a otro del área metropolitana, mientras no suceda eso, no hay aumento", insistió el Secretario.

Dijo que el estudio del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), estará listo entre marzo y abril de este año, con el que se proyecta comience a hacerse la reestructura.