No frena el infierno que vive con su esposo pese a que ya lo denunció 11 veces

Italia Kristal narra en exclusiva para Azteca Noticias la pesadilla y el infierno que ha vivido junto a su pareja con intentos de homicidio y violencia familiar.

Noticias de hoy - 13/02/2020 05:56 a.m.

Por: Ernesto Ochoa

Su historia de amor, se convirtió en infierno y pesadilla.

Pasó 15 años junto a un hombre que se volvió un enemigo peligroso...

El pasado domingo, 9 de febrero, Italia Kristal, de 37 años, se encontraba en su hogar de la colonia Residencial San Cristóbal, en San Nicolás.

Sin Imaginar el terror que viviría.

En una entrevista exclusiva para Azteca Noticia, la regiomontana narró un intento de homicidio por parte del padre de sus hijos.

"Eran como las 11:30 de la noche, estaba yo viendo la televisión con mi hijo menor, se fue la luz. Salí a ver que pasaba porque solo era mi casa en la que no había luz".

"Al momento de pisar la banqueta estaba mi marido con un cuchillo, me abrazó por la espalda y trató de degollarme".

Pero Italia Kristal trató de defenderse para salvar su vida.

"Yo hice fuerza agarre la mano y agarre el cuchillo, el dio el jalón en mi cuello y me corto el pulgar izquierdo".

"Venia mi hijo corriendo, este señor corrió, lo único que quería encontrar era mi dedo".

Fue ingresada de urgencia al área de Cirugía Plástica y Reconstructiva del hospital de Zona 21 del IMSS.

Tenía la esperanza que le practicarán una intervención de reinjerto.

Sin embargo, no fue posible.

Al ser dada de alta del hospital, la afectada puso la denuncia en un CODE.

Pero ya sabe como termina su historia.

Ya que tiene una colección de denuncias, 11 para ser precisos y su agresor identificado como José Manuel Navarro Fernández, continua prófugo de la justicia.

Desde 2016, empezaron los episodios violentos.

"La primer denuncia fue en 2016, aquí la tenemos y nos separamos, vuelve me golpea lo denunció, pero las carpetas de investigación no proceden no avanzan".

La verdad entre él y yo no hay problemas de una tercera persona en discordia. El problema principal es una persona con problemas de droga dicción, alcohol".

En 2018, su marido le fracturó el cráneo con un bate de béisbol.

Permaneció internada en un hospital varios días en estado crítico, los médicos practicaron una cirugía y pudo sobrevivir logrando recuperarse.

"Le diría que estoy viva no por la justicia, no porque la policía llegue rápido estoy viva gracias a mis ganas de vivir y mis dos hijos.

José Manuel contaba con un dispositivo de brazalete de rastreo por una orden de restricción.

Ella aún tiene las huellas de la violencia familiar e intentos de homicidios por parte de su pareja.

Pero las cicatrices del cuerpo ni del alma han sanado e implora justicia.