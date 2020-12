NL señala que funcionarios de gobierno tendrán que esperar su aguinaldo

El gobernador señaló que estos pudieran estar recibiendo su aguinaldo hasta enero, pero dijo se buscará dar prioridad a los policías y maestros

| 10/12/2020 | ionicons-v5-c 19:51 | Andrea Rodríguez |

Monterrey.- El gobierno del estado señaló que debido a la pandemia del covid-19 y que ya no se tienen los suficientes recursos para poder darle el aguinaldo a los funcionarios de gobierno en diciembre, estos tendrán que esperar para recibirlo.

Durante rueda de prensa, el gobernador Jaime Rodríguez señaló que ya no se tienen recursos pues se han agotado para poder sostener la atención a la gente que se encuentra en los hospitales.

"No tenemos recursos para poder sostener el tema de aguinaldos de los maestros, de la policía, o simplemente la última quincena de diciembre.

"Hoy estuve hablando con Carlos para que los niveles primero, segundo y tercero del gobierno aguanten con el tema del aguinaldo, aguanten con las prestaciones a las que tienen derecho porque no tenemos con que pagarles... vamos a ver si lo podemos hacer en dos partes, a quienes no les completemos tendremos que hablar con ellos, pero a nadie se le va a quitar quizá se va a diferir a principios del año, algunas, no todas", indicó el gobernador.

Agregó que se espera tener la posibilidad de un crédito a corto plazo, el cual dijo ya se está negociando, para poder salvar una parte de todas esas prestaciones.

Sin embargo indicó que se buscará, principalmente no dejar sin esas prestaciones a los policías y maestros.

"No puedo dejarles de dar esa prestación a los policías que se la han jugado completamente, o a los propios maestros que han hecho un esfuerzo enorme por mantener el sistema de educación a distancia que no es nada sencillo, que es muy complicado.

"En el caso de lo que son burócratas del gobierno del estado, sin considerar policías y maestros, estamos tratando de considerar esa posibilidad", agregó.