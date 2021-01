Víctor Fuentes niega salirse del PAN

Al nuevamente ser cuestionado sobre ello, recordó que siempre ha sido panista por lo cual esperará a lo que arrojen los resultados

| 10/01/2021 | ionicons-v5-c 14:04 | Elizabeth Cruz |

MONTERREY.- A horas de que se dé a conocer a quien será candidato a la gubernatura por el PAN, Víctor Fuentes Solís, dijo que espera haya democracia.

En entrevista después de haber emitido su voto en el municipio de San Nicolás, el también Senador con licencia, negó que en caso de no obtener un resultado favorecedor, no contempla renunciar al partido.

"Hagan de cuenta que el día de hoy es la boda y hoy es la fiesta, y ustedes ya me están hablando del divorcio, ¡espérense! dejen que termine la pachanga", expresó el albiazul.

Al nuevamente ser cuestionado sobre ello, recordó que siempre ha sido panista por lo cual esperará a lo que arrojen los resultados.

"Haremos obviamente un balance de todo lo que suceda el día de hoy en la jornada y en lo que ha sucedido días anteriores que estamos terminando, y obviamente que una vez cumplido el proceso marcaremos una postura", manifestó.

Recalcó que en caso de resultar triunfador en la contienda interna, no aceptaría la alianza con Jaime Rodríguez.

"Hay candidatos registrados que son funcionarios o fueron funcionarios en el Gobierno del Estado que se registraron. Yo estoy convencido de que no es lo ideal, no es lo óptimo. Si yo resultara el día de hoy ganador, pues obviamente que me manifestaré completamente en contra de que se les acepte su candidatura. Yo no veo, ni jamás legitimaria, o apoyaría una coalición, una alianza con el Bronco", manifestó.

Esta noche se darán a conocer los resultados preliminares de las votaciones internas y el lunes es cuando se definirán a los candidatos a la gubernatura y alcaldías.