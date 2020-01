Niega Manuel González haber expandido mansión

El funcionario estatal aseguró que no ha comprado ninguna vivienda o terreno para expandir su casa

Por: Estrella Gracia

El secretario General de Gobierno, Manuel González, negó haber expandido su vivienda y convertirla en una mansión, en la colonia Cumbres Tercer Sector, en Monterrey.

El funcionario estatal aseguró que no ha comprado ninguna vivienda o terreno para expandir su casa.

Incluso señaló que renta esa espacio para usarlo como oficina.

"No es mía la casa de la esquina, ni he intentado comprar nada porque no tengo dinero, ni he comprado el terreno de enfrente ni la casa de atrás”, señaló.

Aunque se le insistió en el porqué de la extensión de su mansión, reiteró que rentó la casa adjunta.

“Se la rente para poder tener una oficina y atender gente ahí, no es mía, ni va a ser mía, ni quiero que sea mía, ni me interesa comprarla”.

