Niega Colosio conflicto de intereses y denuncia guerra sucia

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, negó haber cometido alguna irregularidad, luego de que el PAN denunció que el despacho al que él pertenece y que lleva por nombre 'Basave, Colosio, Sánchez', es proveedor de servicios de otras bancadas legislativas en el Congreso de Nuevo León

Noticias de hoy - 16/03/2020 10:45 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

El legislador negó haber incurrido en conflicto de intereses y aseguró que se trata de guerra sucia en su contra.

"En ningún momento he tratado de tener actividades ni inmorales ni contrario a la ética, esto es una campaña de guerra sucia, adelante, nos están haciendo publicidad quienes se rebajen a esto, y que nuevamente están con ese tipo de papelitos a la gente de Nuevo León, con retórica de quinta", recriminó.

Colosio Riojas descalificó al coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, y le aclaró que desde el 2018 pidió licencia en el despacho de abogados.

"Carlos de la Fuente no sabe de leyes, él no se mete a la leer la ley, él está tratando una sociedad civil como si fuera una sociedad anónima... tengo un proyecto en conjunto con otros abogados, en el que ahorita no estoy trabajando", dijo.

"(Pedí licencia) desde el 31 de julio del 2018, entró en efecto el 1 de septiembre, cuando empezó la legislatura, todo eso consta en una escritura", aclaró.

Y acusó al panista.

"Trae todas las mañas del PRI, pareciera que ya se les olvidó que precisamente así, con mentiras, usando recursos públicos, fue como el gobierno anterior deshizo y pulverizó la reputación del candidato presidencial Ricardo Anaya", declaró.