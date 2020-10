Nacen para buscar la paz y superación de jóvenes pandilleros

La asociación NTP (Nacidos para Triunfar) busca la reinserción social de integrantes de pandillas mediante un diálogo pacífico y de superación personal

| 19/10/2020 | ionicons-v5-c 15:06 | - Jesús Vargas |

Nuevo León.- Conozca a Los Dragones, una de las pandillas más conocidas de la colonia Gloria Mendiola.

Hace unos meses estar en este lugar era imposible: la violencia impedía el acceso a extraños.

"Antes era un poco feo, no podías salir de tu casa, te podían matar en una equina... ahorita ya está calmado, ya puedo salir para donde quiera".

"Está feo teníamos problemas donde quiera, no podíamos bajar y agarrar el camión porque ya salíamos golpeados o con problemas, violencia".

En Nuevo León existen cerca de 28 mil pandillas, en la zona norponiente se ubican unas de las más conflictivas.

"Los grupos, las pandillas la mayor parte tienen problemas con otras por rivalidades de antaño y a consecuencia de esto se dan las rivalidades, se dan las riñas, se dan las broncas, lesionados, homicidios, de todo".

A este lugar llegó la asociación NTP, que significa Nacidos para Triunfar.

Durante meses prepara a las "Clikas" para algo que parece impensable: un pacto de paz.

"La intención aquí es bajar este proceso de violencia, generar estos encuentros entre ellos con la comunidad, aunque sean enemigas, pactar un tratado de paz y a partir de ahí comenzar proceso de formación para generar esta expectativa de vida que suba".

te puede interesar Se registra impactante incendio en empresa de Apodaca

Gracias a este programa, recientemente 14 pandillas de la colonia Gloria Mendiola y aledañas dejaron las riñas a un lado y ahora buscan oportunidades para superarse.

"A lo mejor habrá cursos de secundaria, preparatoria, para terminarla... hasta tercero de secundaria pero no la termine".

"Ya los chavos los llevan a jugar futbol y antes siempre estaban aquí... ya le dedican más tiempo al deporte y ya se les está olvidando la drogadicción".

En este sector las peleas eran cotidianas. Predominaba el grafiti, vidrios rotos, y hasta manchas de sangre.

"La idea es cambiar el chip con los chavos que andamos para que, al menos, sus hijos no anden con la mariguana, no anden peleando, no anden haciendo otro tipo de vandalismo".

El proceso de pacificación dura un año.

Después de firmar el pacto de paz los jóvenes reciben cursos y la promesa de empresas para ser contratados.

En el área metropolitana de Monterrey se han firmado 12 de acuerdos de paz en donde han participado más de 2 mil jóvenes y a la fecha suman más de 600 graduados