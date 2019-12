Municipios de la metrópoli regia le dicen 'no' a las ferias del cohete

Por: Carlos Campos





Previo a las fiestas decembrinas, algunos municipios del área metropolitana se pronunciaron en contra de las ferias del cohete.

Entre ellos se encuentran los ayuntamientos de Monterrey, Escobedo y Santa Catarina.

Así lo anunció la tarde de este lunes el alcalde de la capital de Nuevo León, Adrián de la Garza.

“Sí recibió solicitudes para la feria del cohete pero yo le he dado instrucciones al ayuntamiento para que no se autoricen en Monterrey, la idea es que si queremos participar todos para ayudar a no contaminar, entiendo que algunos municipios lo van a hacer, en el caso de Monterrey no, ¿Ya está funcionando una alcalde?, se le cuestionó. "Se va a cerrar, no hay permisos", respondió.

El domingo, mientras convivía con vecinos durante el paseo dominical que se realiza los fines de semana en el parque Lineal Las Torres, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, anunció la prohibición de las Ferias del Cohete en el municipio, esto por el daño ecológico que fueran generar y para ir acorde a la política ecológica integral que mantiene el ayuntamiento.

“Determinamos no avalar la instalación de ferias del cohete porque está comprobado que estos tipos de productos emiten partículas contaminantes que afectan la salud”, dijo Flores.

En Santa Catarina, el anuncio se hizo este lunes durante la sesión de Cabildo, ahí el presidente municipal Héctor Castillo, habló de la prohibición de las ferias del cohete, para cuidar la calidad del aire, así como la salud de grupos vulnerables, los niños, adultos mayores y las mascotas.

“Se hace un atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Gobierno y Reglamentación, a efecto de que se lleven a cabo las reformas que sean necesarias a la normatividad municipal, con el objetivo de que se prohíba la instalación de las denominadas Ferias del Cohete, en forma definitiva, en el municipio de Santa Catarina”, mencionó el munícipe.

En el caso de San Nicolás, fue el primer municipio que se pronunció en contra al prohibir las ferias del cohete el año pasado.

La tarde de este lunes, se sumó el municipio de García y no se descarta que más municipios del área metropolitana lo hagan.