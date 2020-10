Vive aterrorizada por exmarido acosador

Desde hace nueve años, Rosa Elena Dávalos Ojeda sabe lo que es el terror, al sufrir la violencia física y psicológica de su exmarido

Nuevo León.- Y aunque están divorciados, esta madre de familia y profesionista, que vive en el municipio de Juárez, denuncia que el acoso es permanente y que también hostiga a los dos hijos de ambos.

"Me separé por el abuso físico, porque eran gritos, maltratos, demasiada violencia y yo no quería eso para mis hijos", narró Rosa Elena.

Ella lo identificó como Jesús Joel Islas González y vive en la colonia Industrias del Vidrio, tercer sector en San Nicolás.

Según dice, el modo de operar es que la acosa en su trabajo al grado de que ya perdió dos empleos, escandaliza donde sabe que ella está y molesta a todas las personas que la conocen.

Y lo hace tanto por teléfono, como por mensajes en redes sociales.

Ella afirma que los destinatarios de esos textos sacan sus conclusiones.

Desesperada, llora porque las autoridades no atienden sus denuncias.

"Una vez me explicaron que se llama acoso moral, pero que no está tipificado, yo creo que no soy la única mujer que pasa por esto, y ya nueve años, no es justo, porque lo único que he hecho es tratar de sacar a mis hijos adelante".

¿Usted teme lo peor incluso que pueda venir a matarla?

"La verdad sí, uno no está seguro, vivo con el candado puesto en mi casa por lo mismo, porque no se que día puede llegar a venir a hacer algo".

Para no seguir aterrorizados, ella y sus hijos están en terapia psicológica.

Y aunque la autoridad lo obligó a pagar pensión alimenticia a los hijos, ella asegura que él no cumple.

Revisando los contenidos que él manda, ella encontró pornografía.

Ella ya está cansada. Pide ayuda.

Y por no dejar, ya desesperada, le hace una súplica a él.

"Lo único que te pido es que hagas tu vida, nos dejes en paz, y ya si no te importas tú, que al menos te preocupen tus hijos, y que por salud nos deje en paz", imploró.