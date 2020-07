Monterrey acatará instrucciones de salud hasta el límite de posibilidades legales

Foto: Especial

El alcalde regio indicó que estarán exhortando a la ciudadanía a seguir las instrucciones de salud

Por: Andrea Rodríguez

MONTERREY.- El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, señaló que este fin de semana no se registraron sanciones de personas que no usen el cubrebocas o por andar en la calle, sin embargo indicó que estarán realizando exhortos pues dijo que acatarán el decreto hasta el limite de las posibilidades legales.

"No tenemos sanciones seguimos exhortando a la ciudadanía sobre en todo los horarios que nos ha pedido la secretaría de salud estatal o el gobierno del estado.

"Cuando vemos gente aglomerada la estamos exhortando... es un decreto que tenemos que acatar los ciudadanos, y el municipio de Monterrey va acatarlo hasta el límite de las posibilidades legales", mencionó el alcalde.

El edil señaló que no se les dará un documento de advertencia a los ciudadanos como en el caso de San Pedro, pues mencionó que a las personas que se les ha visto sin usar cubrebocas se les ha exhortado a ponerselo y lo han hecho; sin embargo, indicó que si a pesar del llamado alguien no se lo quisiera poner entraría en alterar el orden publico y podría generar algún arresto, pero dijo no ha habido necesidad.

Pero agregó que en el caso de la movilidad no aplicaría una detención debido a que no se puede limitar el libre tránsito.

"En la calle, en el tema del horario, nosotros seguimos exhortando, no podemos limitar el libre tránsito de la ciudadanía y en ese sentido la única limitante del libre tránsito es que vayan en contra de una disposición de Salud, que es el caso del cubre bocas.

"No podemos estar llevando arrestos de todas y cada una de las personas nada más por estar transitando en la calle porque obviamente ese sería violar la Constitución, pero obviamente sí podemos estar como policía y como municipio exhortando a la ciudadanía", comentó el munícipe.