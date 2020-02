Militancia morenista divide opiniones; solicitan más unión

Por: Yaressi Ortega

Los militantes de Morena acudieron al encuentro con Alfonso Ramírez Cuellar, quien señala es el dirigente Nacional del partido en lugar de Yeidckol Polevnsky.

Durante el evento los militantes mostraron sus posturas a favor y en contra de lo ocurrido en el partido, situación a la que prestó mucha atención el ahora diputado federal con licencia.

Cabe mencionar que el proceso de renovación de Morena, se encuentra en un proceso judicial por ello se le cuestionó a Ramírez la valides de la misma, se limitó a decir que buscará sacar adelante al partido.

"Lo vamos a sacar adelante, vamos a unirlo, nada más es cosa de que nos pongamos a trabajar porque cuando uno está inactivo se le llena de telarañas la cabeza (pleitos) es natural", explicó Ramírez.

El autoproclamado líder nacional de Morena, estuvo acompañado por los diputados locales Luis Armando Torres, Melchor Heredia, Beatriz de los Santos y Celia Alonso, entre otros personajes como Bertha Lujan, Adalberto Madero, el Capitán Julio Lanestosa y el ex priista y ex alcalde de Pesquería Leonel Cázares.

"Vengo a garantizar la institucionalidad, que haya los comités estatales yo no le entregaría al partido para andar peleándose por dinero.... voy a abrir el partido a nuevos integrantes, pero se reservará el derecho de admisión", expresó Ramírez.

A Clara Luz, no la conozco

Sobre la posible integración y candidatura de Clara Luz Flores Carrales, alcaldesa de Escobedo por el partido de Morena, dijo el autoproclamado líder nacional de Morena, no saber, sobre la situación.

"No sé, no está contemplada, no hay en estos momentos nadie contemplado no estamos en esa etapa. Yo creo que también hay otras con mucha fuerza como Tatiana (Clouthier)... Yo con Tatiana tengo una relación excelente, nos sentamos juntos somos diputados los dos y me parece una persona progresista, demócrata, super honesta, carta cabal.

"(A Clara Luz) ni siquiera la conozco, apenas estamos viendo a la única que conozco es a Tiana que suena fuerte", puntualizó.