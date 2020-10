Miguel pide ayuda: tiene un tumor de 40 kilos y él pesa 220 kg

Este joven padre de familia, de 38 años, decidió separarse de su familia en su natal Manzanillo, Colima, y viajar a Nuevo León para pedir ayuda médica

21/10/2020 - Olivia Martínez

Nuevo León.- Miguel Ángel González Zepeda pesa, según sus propios cálculos, cerca de 220 kilos.

Y de ésos, unos 40 kilos corresponden a un tumor en el muslo izquierdo, que ya rebasó la entrepierna.

Está postrado en la cama, casi sin poder moverse.

En octubre del 2017 comenzó su martirio.

"Me empezó a salir una bola en el muslo izquierdo, yo fui al ISSSTE, ahí donde yo vivo y me dijeron que no era nada, que era por lo mismo que uno está obeso".

Y en dos meses más, el tumor ya era descomunal.

El diagnóstico inicial fue un linfadema tumoral, por fallas en el sistema linfático.

Este padre de familia, de 38 años de edad, era intendente en una escuela federal, en Manzanillo, Colima.

Los médicos le daban largas y no hubo atención integral.

Con el tumor creciendo, ya no pudo laborar y el ISSSTE lo pensionó.

El angiólogo le mandó un mensaje.

"Dice el doctor que nunca ha hecho una operación, una escleroterapia, para secar la bola, que no se siente competente".

En marzo de este año, planeaba una cirugía, pero el Covid lo frenó todo.

Hace un mes, desesperado, dejó a su familia en Colima y con dificultades se subió a un avión con rumbo a Nuevo León en busca de ayuda.

Sus tías, que viven en la colonia Praderas, del municipio de Apodaca, lo llevaron al Hospital Universitario a hacerse varios estudios, pero necesita un TAC que cuesta 20 mil pesos.

Por la falta de ayuda, Miguel Ángel ha pensado escapar por la puerta falsa .

"Sí, la verdad sí. Me dan ganas a veces de tirar la toalla, pero me detengo por mis hijos".

Su familia hace un llamado urgente.

Por lo pronto, le urge ayuda: un colchón antillagas, una cama con mayor soporte y el apoyo para someterse al TAC.

Si usted puede apoyarlo el teléfono de su familia es 81 25 79 71 08.