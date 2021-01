Médico regio afirma que vacuna le da seguridad para continuar en la línea del deber 

Como un proceso que los ayudará defenderse y estar seguros en su labor diaria atendiendo a pacientes Covid-19, calificó el médico regio Héctor Sánchez tras haber recibido la vacuna de Pfizer el pasado jueves 7 de enero

Nuevo León.- El doctor Héctor Sánchez es uno de los 60 mil agentes sanitarios expuestos en riesgo máximo de contagiarse con pacientes activos de Covid-19.

El pasado jueves 7 de enero, le fue aplicada la vacuna anti Covid Pfizer, en el hospital Militar junto con otros miembros de la comunidad médica.

Lo que para él significa un evento histórico el inicio de una inmunización que le dará tranquilidad para continuar en la línea del deber.

El especialista médico explicó que el reactivo contiene una parte del virus que ha sido armada para que el cuerpo la pueda identificar y eso provoca que haya una respuesta creando defensas.

Además mencionó que no tuvo ningún efecto adverso.

"Al menos en mi experiencia y lo que me pasó a mí es una vacuna como tal como tantas vacunas nos han aplicado. La reacción adversa que se presenta es la más frecuente dolor en el sitio de la vacuna. Yo en lo personal no tuve ningún problema he estado bien inclusive siempre hay la precaución de mantenerse en vigilancia los primeros 30 minutos", expresó.

Para obtener la inmunización real el doctor explicó que que la vacuna tendrá que ser mejorada.

"Tiene que ser una vacuna y una secuencia de vacunas a un lapso de tres cuatro semanas para generar una inmunización real. Inclusive ahora tenemos una cepa distinta, más contagioso", apuntó.

Según este agente sanitario, la vacuna lo protege de la nueva cepa que se ha descubierto del virus.

Pero una de las situaciones familiares que más anhelaba es poder abrazar a sus padres, a quienes no ha visto desde hace 6 meses

De esta forma la vacuna anti Covid representa para el médico especialista Héctor Sánchez, una luz de esperanza para seguir en el cumplimiento de su trabajo en hospitales donde desempeña su labor sanitaria.