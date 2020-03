MC pide a Congreso reanudar sesiones aunque sean virtuales

La bancada de Movimiento Ciudadano presentó la solicitud al Congreso donde piden reanudar actividades para sesionar las actividades que están pendientes

Por: Andrea Rodríguez

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) acudió a la Oficialía de Partes del Congreso a presentar una solicitud para que se realice una sesión donde se analice reanudar las actividades en el Congreso para que puedan sesionar en los temas que tienen pendientes, como la propuesta de Fondo para prevención, combate y control del COVID-19 que hizo el Gobernador.

"Vinimos a presentar un escrito para poderle solicitar de la manera más atenta al presidente del congreso, que convoque de manera extraordinaria para que podamos habilitar las sesiones en línea.

"Creemos que esta es una extraordinaria herramienta que no cuesta mucho, que es fácil de obtener y que lo único que necesitamos es estar a un metro de distancia, tenemos la facilidad de tomar todas la precauciones necesarias para no exponer innecesariamente a nadie y para poder implementar todo el trabajo que nos queda por hacer, de manera electrónica", comentó el líder de la bancada, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Por su parte, el diputado Horacio Tijerina señaló que es importante se tengan sesiones pues el día 20 de abril que se pretende regresas es cuando la curva de esta pandemia estará en lo más alto, por lo que dijo para esos días el Congreso debe estar alineado para poder debatir y estar en posibilidad de aprobar o en su caso no aprobar cosas que el ejecutivo envíe sobre la contingencia.

La diputada Mariela Saldivar señaló que suspender las actividades del congreso sin formalizarlo incumple con la Constitución, agregó que en estas situaciones de contingencia no se debe tener un congreso ausente que no está cumpliendo con la ley y no está trabajando.

"Ser representante del cuidado es en todo momento y más en estos momentos de crisis, es importante que tomemos esa responsabilidad como representantes aquí es donde más tenemos que salir y defender la voz del ciudadano, el guiarlos, el buscar las soluciones para que el impacto de esta crisis no sea mayor sino buscar cómo minimizar las consecuencias de esta pandemia", agregó la diputada Tabita Ortiz.

Por último Karina Barrón mencionó que hay temas que han ido en aumento cómo la violencia familiar va en aumento y los suicidios, por lo que señaló que se tienen que reactivar el congreso pues necesitan hacer estrategias que puedan combatir los problemas que van a la alza.