MC avala a Samuel García como único precandidato a gobernador

| 24/11/2020 | ionicons-v5-c 20:48 | Andrea Rodríguez |

Monterrey.- La Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano avaló al senador con licencia, Samuel García, como único precandidato a gobernador en el estado.

"En la normativa interna de Movimiento Ciudadano, así como en las Bases Cuarta, Octava y Novena de la convocatoria citada, se declara procedente y válido el registro del C. Samuel García Sepúlveda como precandidato único de Movimiento Ciudadano al cargo de gobernador del estado de Nuevo León para el proceso electoral ordinario 2021-2021", mencionó en un comunicado la Comisión.

Fue el pasado sábado 21 de noviembre cuando el senador se registró como precandidato a la gubernatura, y el domingo 22, en compañía del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y autoridades de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de dicho partido, se le entregó su constancia de registro.

Posteriormente, este martes, en el comunicado, la Comisión señaló que al hacer el análisis estatuario y reglamentario del expediente que se integró de la solicitud de registro que hizo Samuel como aspirante a precandidato a Gobernador del estado, se encontró que cumplía con lo establecido en la legislación, por lo que fue avalado.

El senador con licencia se registró como precandidato debido a que contendería de manera interna con el diputado Luis Donaldo Colosio por la candidatura a la gubernatura de Nuevo León.

Sin embargo, el viernes 20 el diputado local señaló que sino se llevaba a cabo una alianza con el PAN, el no contendería por la gubernatura sino por la alcaldía de Monterrey, por lo que al no concretarse la alianza no se registró como precandidato.

Iniciará mañana su precampaña

Luego de que la Comisión de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano acreditó al Senador con Licencia, Samuel García, señaló que iniciará mañana su precampaña.

"Se cumplieron los requisitos y por ello el día de mañana empieza la precampaña, vamos solos sin alianzas, puro color naranja.

"Mañana iniciamos lanzando un mensaje fuerte y claro a todos los comités operativos municipales, militantes, simpatizantes, y a la asamblea nacional electoral para que me apoyen a ser su candidato a la contienda a la gubernatura del estado de Nuevo León que inicia en marzo", menciono García mediante un video.

Agregó que a partir del día de mañana comenzará a visitar a cada uno de los militantes y simpatizantes del partido.

"Vamos a ir a visitar a todos, a los 18,000 militantes de movimiento ciudadano, a todos los comités municipales y a los más de 524,000 simpatizantes que en 2018 nos apoyaron para llegar al Senado de la República.