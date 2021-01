Mauricio Fernández afirma que Miguel Treviño está rebasado por la inseguridad

El precandidato del PAN a la alcaldía de San Pedro dijo que la falta de autoridad también preside en este municipio, esto ante las múltiples denuncias de antros clandestinos

| 13/01/2021 | ionicons-v5-c 15:07 | Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- Después de que se diera a conocer un video en el que una familia es asaltada a mano armada en una colonia reconocida de San Pedro, el ex alcalde Mauricio Fernández aseguró que se debe a que Miguel Treviño está rebasado en el tema de seguridad.

En entrevista, Fernández Garza apuntó que la inexperiencia del actual Edil le preocupa y adelantó que será complicado para la nueva administración darle reversa a este tema.

"A mí lo que me importa es la visión integral de seguridad, y pues también estás viendo en medios de comunicación que ya están pidiendo piso y que los taxis y las bases de estos ya las controla el crimen organizado, y una serie de datos que a mí ya me preocupan mucho: que si se sigue deteriorando pues va a ser luego muy complicado darle otra vez reversa como me tocó a mí en el 2009", dijo.

Y criticó la cantidad de hechos delictivos que se han elevado con Treviño de Hoyos.

"Sin duda, es preocupante y yo considero que la cantidad de asaltos o muertes que ha habido, es preocupante comparado a como estaba antes el municipio", expresó.

Pero también dijo que la falta de autoridad también preside en San Pedro, esto ante las múltiples denuncias de antros clandestinos que operan a altas horas de la noche que no solo violan el reglamento de Covid-19 sino la de Regulación de Alcoholes.

"A mí lo que me preocupa son los temas masivos como por decir, este de las discotecas. Desde que entró Miguel como que ya no se respetan los horarios y de esto está detrás el crimen organizado", argumentó.

Señaló que el permitir la operación de estos antros es una señal de corrupción que también vive la ciudad.