Prohibirán a niños salir a pedir dulces en 'Hallowen' en Nuevo León

El Secretario de Salud exhortó a los padres de familia a no llevar a los niños a pedir dulces casa por casa

Monterrey.-La Secretaría de Salud del estado dio a conocer que no se permitirá salir a pedir dulces en la celebración de Hallowen, es decir el próximo 31 de octubre.

Por ello, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos hizo un llamado a los padres de familia para que eviten llevar a los niños casa por casa a pedir dulces.

"En Nuevo León somos gente inteligente, gente pensante, que se cuida y yo hago un llamado a todos los padres y madres de Nuevo León, porque checo a los niños y soy pediatra y sé que en esas festividades acostumbran a ir casa por casa a pedir Hallowen.

"Les voy a pedir a todas las mamás y papas, como pediatra, cómo médico y cómo Secretario de Salud, que no vayan, que no arriesguen a sus hijos, mándenles un buen ejemplo, ustedes son el ejemplo de sus hijos, no les den un mal ejemplo, no los arriesguen a qué se enfermen ellos y qué luego acudan con su pediatra, con su médico", indicó De la O Cavazos.

Agregó que si bien los niños se recuperan rápido, le pueden llevar la enfermedad a otro familiar.

"Los pueden contagiar a ustedes o a su abuelito y a su tío y él sí fallecer y eso sería algo terrible por una celebración que ya tengo muchos ejemplos de personas que hicieron una celebración y ahí empezó todo, que no hicieron caso en las recomendaciones", mencionó.