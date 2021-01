Manuel De la O difiere con esquema de vacunación federal

"Somos un equipo y que parte de ese equipo no sea incluido, me molesta, sin embargo no tengo el control dijo el Secretario de Salud estatal.

Monterrey, Nuevo León.- Al señalar que Nuevo León tiene una estrategia diferente,Cavazos, Secretario de Salud se dijo molesto con la forma en que laestá llevando el plan de vacunación contra el

Lo anterior, al considerar que el personal de salud que se desempeña en el sector privado también debería recibir la dosis contra el virus, ya que el gobierno de la República pidió que la distribución del nuevo lote solo sea a quienes laboran en instituciones públicas.

"No vacunarlos me parece un acto inhumano, ojalá y que reconsideren esa situación", indicó.

Por otro lado, el funcionario dijo que tuvo una reunión con el Consejo Nacional de Salud con quien compartió que tampoco está de acuerdo con la forma en que se aplicará a la población, conforme a lo plantea la federación.

"Hicimos algunos comentarios de la distribución de aplicarlas en áreas donde tenemos mayor contagio, donde queremos disminuir la mortalidad y que se reactive la economía que es en el a´rea metropolitana"

"Ellos quieren iniciar por las áreas rurales, -no tengo nada en contra de ellos, amo el campo-, pero hay parcelas, menos concentración de personas, menos contagios y menos defunciones de aquellas áreas, vamos a estar insistiendo que Nuevo León tiene una estrategia diferente, no puede la federación controlar todo, cuando controlas todo no avanza", concluyó.