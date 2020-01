"Manuel González está obligado a declarar sus bienes": Paco Cienfuegos

Por: Alberto Vásquez

Debido a la polémica que se ha causado después de que se diera a conocer el "bunker" de Manuel González, que es vigilado por 18 patrullas, además de tener una gran extensión, el legislador del PRI, Francisco Cienfuegos, dijo que el secretario General de Gobierno está obligado a rendir una declaración patrimonial como todos los funcionarios públicos.

"Él como todos los servidores públicos estamos apegados a tener una revisión en cuanto a nuestro patrimonio que la misma contraloría estatal haga la revisión que corresponde a su declaración patrimonial y que concuerde sus ingresos con sus egresos y que de manera transparente se pueda clarificar el uso de los recursos que él haya implementado en beneficio propio", explicó Cienfuegos.

El legislador del PRI dijo que lo tiene que hacer por ley ya que todos los funcionarios públicos están obligados a hacerlo, pues tiene que empatar su estilo de vida con lo que este declarando ante el fisco y ante declaración patrimonial que haga ante la contraloría estatal.

Esto luego de que se diera a conocer la bonanza del funcionario al iniciar la administración de Jaime Rodríguez Calderón como lo que actualmente tiene el propiedades.

En cuanto a la seguridad que ostenta el funcionario, Francisco Cienfuegos dijo las medidas de seguridad que implemente el ejecutivo estatal, él como secretario general de gobierno y coordinador de seguridad en el estado podrá evaluar que es lo necesario.

"Creo que hay que ser muy cuidadosos en el uso de la seguridad personal y no ser tampoco excesiva en el caso que no se requiera, ellos determinarán si es necesario o no, conforme la situación que está viviendo el estado de Nuevo León, si esta protegido de esta manera, puede ser porque existe mucha inseguridad en el estado, hay que empatar el discurso porque podría tener un doble discurso" señaló Cienfuegos.