Mantienen en Guadalupe filtros de concientización por COVID-19

Los filtros se ubican en las avenidas más transitadas durante las mañanas y noches

Por: Redacción

Los Filtros de Concientización por Covid-19 que implementó el viernes la Alcaldesa Cristina Díaz Salazar para intensificar las medidas de prevención, continúan en el municipio de Guadalupe.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Gerardo Palacios Pámanes, supervisó el filtro que se instaló sobre la avenida Miguel Alemán y Bonifacio Salinas y comentó que este día se instalaron ocho filtros de concientización, con presencia de Policías y Tránsitos para verificar que los ciudadanos que transitan por las principales avenidas utilicen el cubrebocas.

El titular de seguridad dialogó con los automovilistas que no portan el cubrebocas, para exhortarlos a que lo utilicen aunque vayan dentro del vehículo.

También platicó con los conductores que transportaban a varias personas a quienes les pidió que se quedaran en su casa si realizan actividades no esenciales, con la finalidad de evitar el contagio comunitario.

Palacios Pámanes reiteró que no es un retén y aclaró que no se está deteniendo a las personas, solo se les está dando un mensaje de concientización sobre la situación que se vive de emergencia por la Fase III decretada por las autoridades federales.

"Nosotros estamos haciendo estos filtros preventivos por el Covid-19 con dos objetivos, primero detectar a los pasajeros dentro de un vehículo o tripulantes que no lleven cubrebocas para hacerles la exhortación a tomar las medidas de seguridad concernientes a esta Fase III de la contingencia y en su caso les dotamos de un cubrebocas; y en segundo lugar, cuando hay muchas personas que viajan dentro de un solo vehículo, también los exhortamos porque necesitamos cortar los contagios y administrar la cantidad de personas que van a requerir de hospitalización para no saturar al sector salud, no es un retén, no estamos arrestando personas porque el marco legal hasta ahora vigente no nos permite, en ninguna parte de la República Mexicana, suspender derechos humanos como el del libre tránsito", expresó.

La indicación es marcar el alto a los automovilistas que no portan el cubrebocas, a los vehículos que transporten a varias personas para realizar actividades no esenciales, con la finalidad de pedirles que permanezcan en casa.

Los puntos de observación se ubican en avenidas de mayor circulación durante las mañanas y antes de la noche.