Mamá de Ana Roberta y su pareja sentimental permanecen en calidad de investigados

Tras ser reportada como raptada la menor fue localizada sin vida en un baldío del municipio de Apodaca. Presuntamente su mamá y su pareja sentimental confesaron privarla de la vida

Nuevo León.- Presuntamente la madre y padrastro de la pequeña Ana Roberta fueron quienes acabaron con su vida.

Tras ser reportada como raptada la menor fue localizada sin vida en un baldío de la colonia Praderas de la Enramada, en Apodaca.

Su madre había asegurado a las autoridades que dos hombres se la arrebataron cuando caminaba por calles de la colonia Fomerrey 4 Mujeres Ilustres, en San Nicolás.

Sin embargo, el alcalde de Apodaca, César Garza, detalló que tanto Ana Karen, madre de la menor y Homero, su pareja sentimental, habrían caído en contradicciones y finalmente confesaron que la asesinaron.

"Desde las primeras indagaciones me habla y me dice Víctor sabes qué jefe este caso no suena bien y bueno luego llegó la Agencia Estatal de Investigaciones y ya más tarde me habla y me dice Víctor sabes que ya las personas están dándonos los datos de que pues efectivamente la privaron de la vida, arrojaron la carriola al arroyo y a la niñita la pusieron ahí en un monte", señaló el edil.

Tras la denuncia del supuesto secuestro autoridades localizaron la carriola de la niña al fondo del arroyo Topo Chico y a unos metros, en un terreno baldío, el cuerpo de la pequeña envuelto en una cobija y dentro de una bolsa.

Hechos que consternaron a la población, quienes se manifestaron con cientos de comentarios en redes sociales.

Pero sin duda los vecinos de la pequeñita fueron quienes más lamentaron la situación.

"Nos tiene a todos asombrados porque es mi vecina, es mi vecino y pues estamos muy consternados. Una cosa muy triste porque es una niña que no pudo ni defenderse". comentó una vecina.

Incluso, platicaron que desde el lunes por la tarde escucharon llorar inconsolablemente a Ana Roberta.

"El lunes la oí llorar mucho a la niña, mucho, demasiado, porque yo aquí me pongo en la banqueta a vender dulces, nueces y todo eso verdad, entonces yo si la escuché llorar".

Vecinos de la calle Vallarta, de la colonia Mujeres Ilustres, donde habitaba la menor, aseguraron que Ana Roberta era víctima de maltrato.

Incluso comentaron que tiene un medio hermano de 12 años de edad que está bajo la custodia de su abuela paterna, pues también sufría de maltrato a manos de Ana Karen.

La menor fue localizada con huellas de violencia, pues al menos en su rostro se le apreciaban algunas heridas.

Hasta la tarde de este miércoles la Fiscalía General de Justicia manejo con hermetismo el caso, y solo confirmó que tanto Ana Karen como Homero, su pareja sentimental, estaban en calidad de investigados.