Amor sin límites: Madre de 86 años cuida de sus cuatro hijos enfermos

En un ranchito donde las casas aún se conservan de adobe y lámina y se respira un ambiente de campo con paisajes naturales, doña Mary contempla como su vida se va marchitando tras una larga batalla por sacar a sus hijos adelante

| 10/12/2020 | ionicons-v5-c 08:47 | - Ernesto Ochoa |

Nuevo León.- Nativa de la comunidad Los Adobes, en el municipio de Montemorelos, a sus 86 años, no se da por vencida.

De seis hijos que tuvo, cuatro sufren de los padecimientos de meningitis.

Sus hijos, ya no son niños, son todos adultos, pero por su padecimiento pareciera que siguen teniendo el niño que llevamos adentro.

"Yo sola me llevaba a mis hijos para el arroyo o para el río, allá lavaba y los tenía cerquita. Una madre que quiere a sus hijos estén feos o estén bonitos de cualquier manera", platicó.

Al morir su esposo se armó de un espíritu inquebrantable enfrentando su destino y ese era seguir cuidando de sus hijos enfermos.

En condiciones infrahumanas, doña Mary cuida de sus hijos Genaro, de 60 años, quien perdió la vista; José Guadalupe, de 52; Rubén, de 47, y Norma, de 42 años.

Su hija sufre de intensas convulsiones.

A uno de sus hijos en ocasiones debe mantenerlo asilado en un cuarto con rejas.

Su historia de lucha ha causado que la gente llegue a su hogar a ofrecerle ayuda.

"Yo quisiera tener más para compartir más con doña Mary, quisiera estar cerca pero yo sé que mucha gente tan linda se va acercar y va ayudar es un llamado especial para que ayudemos a gente así", expresó una vecina.

Aunque tiene a su cuidado a cuatro hijos con discapacidad ella asegura la autoridad federal le retiró un apoyo.

La bondad y amor que siente de doña Mary por sus hijos no tiene límites.

"Mientras que Dios me dé fuerzas yo no dejó a mis hijos, hasta que Dios me los quite o me vaya primero", señaló.

Si desea apoyar a doña Mary puede comunicarse al teléfono 82 61 71 03 28 o al WahtsApp de INFO7 al número 811 80 80 726.