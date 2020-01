Madre clama ayuda en Cadereyta para hijo enfermo, pero alcalde le da la espalda

Doña Gregoria García acudió al Palacio Municipal de Cadereyta a pedir ayuda para su hijo Juan, de 33 años, y quien tiene una discapacidad. El estudio médico que requiere es de vida o muerte, pero el alcalde Ernesto Quintanilla ni siquiera la atendió

Por: Olivia Martínez

La administración municipal que en Cadereyta encabeza el alcalde Ernesto Quintanilla ha mostrado su lado más insensible al negarse a atender los reclamos de la población, pero en cambio sí desembolsa la cantidad de 12 millones de pesos para pagarle a una empresa fantasma en el estado de Jalisco, negocio con el que quién sabe qué otros arreglos tendrá.

Doña Gregoria García está desesperada.

"Tengo un chamaco discapacitado, verdad, y vine a buscar al alcalde para que me apoyaran, pero no da la cara, dicen,que no se encuentra, que anda en una reunión, siempre hay excusas", dijo.

Ella acudió al Palacio Municipal de Cadereyta para pedir ayuda para su hijo Juan Durán, de 33 años de edad, quien desde chico sufre de ataques de epilepsia.

El estudio médico que requiere es para revisar los niveles séricos de fenitoína y es de vida o muerte, y cuesta cerca de mil 250 pesos.

Esta madre de familia es viuda, carece de pensión y su trabajo en el hogar es cuidar de su hijo que la necesita.

El Seguro Popular (ahora Insabi) le cubría ese estudio, pero ya no. Y El Bronco le retiró el apoyo de 700 pesos mensuales que el gobierno estatal le entregaba por la discapacidad.

Por eso acudió ante el alcalde Ernesto Quintanilla, pero en su oficina la ignoraron.

Y ante eso, públicamente exige al presidente municipal costearle el estudio.

"Quiero que me dé la cara, don Ernesto, que me ayude, porque no tengo los medios", demandó.

"No me dio la cara, cuando anduvo en la campaña decía que cuando ocupáramos algo él personalmente nos iba a atender, y ahora que se vinieron las aguas, se me metió el agua, y me dijeron que me iban a apoyar porque mi casa es de lámina, verdad, nomás fueron promesas cuando anduvo en campaña lnos ofreció que nos iba a apoyar y hasta horta pues no", sostuvo

El estudio debe estar listo para la próxima consulta del 14 de febrero..

Teme que suceda lo peor con su hijo.

"Ya me dijeron verdad que en un ataque de epilepsia ahí puede quedar", advirtió.

El alcalde, que fue postulado por el Partido Verde Ecologista, tiene obligaciones y una de ellas es ayudar a la población..

A doña Gregoria le urge el apoyo, pero el alcalde de Cadereyta le da la espalda.

Si usted puede ayudar, comuníquese con ella al teléfono: (828) 105 50 40.