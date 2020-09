Lucha sola por la salud de su bebé y esposo

| 23/09/2020 | ionicons-v5-c 08:27 | - Estrella Gracia |

Nuevo León.- Desde hace varios meses Mayra y su familia, habitantes de la colonia Antares, en El Carmen, han pasado por situaciones muy difíciles, pero las últimas semanas han sido peores.

Tanto su bebé de seis meses, como su esposo, necesitan atención médica, pues ambos requieren urgentemente una cirugía.

Su hijo tiene una ileostomia y colostomia, proceso quirúrgico que se le practicó a los 5 días de nacido, en el que se le realizó un par de aberturas en el abdomen para que pudiera arrojar sus desechos.

Aunado a esto, la salud de su esposo, quien es taxista y el único sustento de la familia, se vio mermada, pues empezó a tener problemas en la vesícula, situación que le causa dolores intensos que en ocasiones no le permitían trabajar, hasta que tuvo que ser hospitalizado.

"Has de cuenta que nada más trabajaba para sacar la renta, incluso hubo días que no comíamos nada, el día jueves en la noche no comimos nada, pues hemos estado batallando hasta que el día viernes yo estaba vendiendo aquí chamarras afuera porque pues yo no tengo sustento de nadie más que de mi esposo, pero él está hospitalizado, ahorita tengo que comer gracias a Dios y gracias a la gente", comentó Mayra de la Fuente.

Ella se dedica a vender ropa usada que le regalan, pero por la situación que está pasando decidió cambiarla por despensa, al menos para tener qué comer.

Desde hace tres meses, el pequeño Tyrone necesita de una operación para que le reconecten su intestino y pueda llevar una vida normal, pero en el Hospital Materno Infantil no le han dado fecha.

Desde que nació consume leche especial y necesita bolsas especiales para arrojar sus desechos, así como una pasta para adherir las bolsas a su piel, misma que este martes se le terminó.

Afortunadamente, una organización no gubernamental la apoyó recaudando dinero que ya le fue entregado, pero que no es suficiente para cubrir los gastos de la cirugía de su esposo ni de los insumos médicos que necesita su bebé.

*Si desea ayudar a Mayra y su familia puede comunicarse al teléfono 8121898076