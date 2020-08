Aclara López Obrador que no vino a ver candidatos

Foto: EFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una reunión con la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, la cual se especula se unirá a las filas de Morena y subrayó que no vino a ver candidatos

| 27/08/2020 | ionicons-v5-c 14:00 | Rosalinda Tovar |

Nuevo León.- Durante la conferencia matutina que encabezó desde la Séptima Zona Militar en el municipio de Apodaca, el ejecutivo federal declaró que se no se debe mezclar partidos con gobierno.



"Yo no vengo a ver candidatos, y a todos les deseo que les vaya muy bien y sobre todo que la gente sea la que decida libremente", dijo.

"Entonces ¡ya! cero antidemocracia, voto libre, secreto, sufragio efectivo, eso es lo que puedo recomendar y no mezclar partido con gobierno son cosas distintas", indicó.

Recordó que ahora el fraude electoral es un delito grave, por lo que exhortó a no usar presupuesto público para beneficiar a algún partido o candidato.

"Cuando se trata de elecciones -cómo van a haber aquí en Nuevo León- siguiendo el ejemplo de Madero, lo que hay que procurar es que las elecciones sean limpias y libres y que sea el pueblo el que decida y que no se utilice el presupuesto público para favorecer a ningún partido, a ningún candidato", remarcó.

"Que no se compren los votos, que no se trafique con la pobreza de la gente, y que ya no se reparten despensas para obtener votos , frijol con gorgojo", finalizó.