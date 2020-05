Lo detienen por presuntamente asesinar a su novia

Agentes ministeriales detuvieron a un hombre que presuntamente asesino a su novia de varias puñaladas en el municipio de Montemorelos

Por: Estrella Gracia

Nuevo León.- Raúl Melecio, de 23 años, fue detenido en la Colonia Rodriguez, en Reynosa, Tamaulipas, esto en colaboración con The Office of the United States Marshal de Edinburg, Texas, Fiscalía General de Tamaulipas y elementos de Fuerza Civil.

El cuerpo de la víctima, identificada como América Elizabeth Casas de la Fuente, de 21 años, fue localizado en una brecha y presentaba varias heridas punzocortantes en el área de la cara, pecho, espalda y región cefálica así como una herida cortocontundente en la cabeza.

Testigos señalaron que el sospechoso la celaba mucho y era agresivo con ella.