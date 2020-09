Lloran de coraje e impotencia tras saqueo a kínder donde van sus hijos

Las madres de familia descubrieron que los maleantes ingresaron y se llevaron parte del mobiliario, entre ello el material didáctico como libros, colores, sillas y mesas

| 23/09/2020 | ionicons-v5-c 10:38 | - Jesús Vargas |

Nuevo León.- Un jardín de niños fue saqueado por delincuentes en el municipio de Monterrey.

"Se metieron a robar, no es la primera vez que pasa, nos hicieron destrozos, nos sacaron todas las mesitas, sillitas, clima, los cables de la luz, ahorita no hay nada", expresó una madre de familia.

Las mujeres prefirieron denunciar en el anonimato por temor a represalias.

Además lo robado fue vendido a muy bajo precio.

Las mesas de los niños en 50 pesos y las libretas y colores en 10 pesos.

"Nos afecta mucho porque a veces nosotros a veces nos quedamos sin comprar algo por tener los útiles a los niños y pues no es justo".

"Nos cuesta mucho, a veces uno deja a sus niños encargados para trabajar para comprarle lo poco que podemos para que personas como ellas vengan, roben y las vendan por 10 pesos", denunciaron.

Los hechos ocurrieron en el plantel Profesor José Juan Sáenz Rodríguez localizado sobre la calle 29 de mayo y Bacteriólogos, en la colonia La Alianza.

"Que por favor los de Educación nos apoyen con la limpieza, con la luz, no hay luz, no hay limpieza, no podemos checar bien el kínder".

Debido al descuido en que se encuentra el plantel con maleza y falta de energía eléctrica, ellas creen que esto dificulta que los vecinos puedan alertar a las autoridades.

Desde el inicio de la pandemia en marzo pasado al cierre de septiembre, en Nuevo León se han denunciado 83 robos a instituciones educativas, según estadísticas de la Fiscalía de Justicia.

En esta zona la vigilancia corresponde a Fuerza Civil.

Los vecinos tienen identificado plenamente a los responsables, pero al no ser sorprendidos en flagrancia, no pueden ser detenidos.