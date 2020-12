Cienfuegos pide evitar cierre del comercio y buscar otras soluciones

El legislador hizo un llamado a la ciudadanía a seguir respetando las medidas sanitarias y a apoyar al comercio local

06/12/2020 | Andrea Rodríguez

MONTERREY.- Debido a las medidas que implementó el estado para combatir la pandemia del covid-19, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, Francisco Cienfuegos, hizo un llamado a las autoridades para que busquen mejores soluciones, que no impliquen el cierre de negocios, para evitar el colapso de la economía y la quiebra de negocios familiares.

El coordinador señaló que parar la economía las fines de semanas no "aliviará" la pandemia de covid-19, por lo que, dijo, se deben implementar medidas más estrictas en las zonas comerciales medidas de seguridad, controles de acceso y cantidad de personas por establecimiento.

"Estoy de acuerdo en que se tienen que tomar acciones para evitar saturar el sistema de salud, pero parar de golpe la economía y más en esta época cuando los comercios esperaban recuperar lo perdido durante el año, definitivamente, no es la solución.

"Busquemos soluciones fuertes, pero responsables, como ser más cautelosos con las medidas de seguridad, control de accesos y cantidad de personas por establecimiento. Pongamos de nuestra parte para evitar más contagios y así seguir con la economía activa con los comercios trabajando garantizando el ingreso de nuestras familias", mencionó Cienfuegos.

Ante esta situación, el legislaor hizo un llamado a los ciudadanos para que adquieran y consuman productos locales para ayudar a las familias y evitar que los negocios se vayan a la quiebra, asimismo, hizo un llamado a seguir respetando las medidas sanitarias y solo salir para actividades esenciales.

"Hoy más que nunca es el momento de volver a ver lo local, comprarle los regalos navideños al vecino, la cena de navidad al familiar que la está vendiendo, dejar de buscar en aplicaciones lo que podemos comprar preguntándole a nuestros amigos, es el mejor momento de darle un empujón a quienes más lo necesitan.

"Es importante la colaboración de todos nosotros, no salgamos si no es necesario, no nos reunamos con gente con quien no vivimos, evitemos multitudes y usemos el cubre bocas... pongamos nuestra parte para evitar contagios, y poder seguir reactivando la economía de forma responsablemente", señaló.