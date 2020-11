Arrancará Línea 3 del Metro el día de los enamorados

De 50 vagones que se compraron para todo el sistema, se necesitan al menos 18 para arrancar, pero se tendrán 19, ya que aseguró que 11 llegarán en diciembre y ocho en enero del próximo año.

Agregó que de los 11, siete son remanufacturados en Alemania y cuatro nuevos fabricados en China; los otros ocho serán mitad y mitad, con estos, recalcó el funcionario, la Línea 3 empezará a dar servicio a 120,000 personas diariamente.

"Yo quiero arrancar el día 14 de febrero, ahorita ya no me preocupa los vagones, porque yo sé que vamos a tiempo, ya ahorita eso no es mortificación porque ahorita traemos 11 y ya tenemos fecha de embarque de los siguientes ocho que es en diciembre, entonces pues llegan en enero", señaló Noé Chávez Montemayor.

Y abundó que otro pendiente es el sistema de peaje que en tres ocasiones se ha licitado, pero la convocatoria se ha declarado desierta porque los participantes no cumplieron con requisitos técnicos y capacidad económica para solventar el contrato por $1,142 millones de pesos.

Al respecto, Noé Chávez adelantó que ante el fracaso para asignarlo vía licitación pública, lo más seguro es que se dé mediante adjudicación directa y que esté ya instalado para el 14 de febrero.