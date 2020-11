Descartan Ley Seca en Nuevo León

La Secretaría de Salud descartó que se vaya a aplicar en el estado la Ley Seca ante la alza de casos y hospitalizaciones que se han estado presentando

| 03/11/2020 | ionicons-v5-c 16:09 | Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- Desde días pasados se estuvo dando a conocer que se estaba analizando, sin embargo el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, mencionó que no habrá, pues de aplicarse se prestaría a compras de pánico.

"No hay Ley Seca, es conveniente informarlo a la población no habrá Ley Seca porque luego ocurren compras de pánico y eso nos emproblema más la situación porque se concentran muchas personas comprando cerveza o algunas otras bebidas alcohólicas, no habrá Ley Seca en el estado de Nuevo León", mencionó el secretario.

Ayer la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra, indicó que aunque no estaba contemplado se iba a analizar por el Consejo de Salud, que se reúne cada semana pero el secretario de Salud ya lo descartó.