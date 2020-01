Ley de Protección Animal sigue en el limbo... pero "Marino" no será sacrificado

Como la Ley de Bienestar y Protección Animal de Nuevo León ya lleva 14 días hábiles de retraso para publicarse, se corre el riesgo de que casos como el del perro pitbull Marino se compliquen, pero por lo pronto se aclara que ese can no será sacrificado ya que el menor que fue atacado no está grave y por mediación del municipio de Escobedo se perfila la conciliación entre las familias implicadas

Noticias de hoy - 29/01/2020 09:00 a.m.