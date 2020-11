Les heredan casa, pero está intestada y no pueden recuperarla

Desde hace cuatro años Gabriela y su hermana están luchando por recuperar una casa que les heredó uno de sus tíos, pero quedó intestada y les ha sido imposible recuperarla

| 12/11/2020 | ionicons-v5-c 07:19 | - Estrella Gracia |

Al morir su tío fueron desalojadas por su primo, pero éste también murió siete meses después y es fecha que no han podido regresar a la vivienda ubicada en la colonia Valparaíso, en Monterrey.



Es por ello que piden apoyo legal para tratar de recuperar la vivienda.

"Tenemos testigos de que la voluntad de mi tío fuese que nos quedáramos allí, pero mi primo como nunca nos quiso nos sacó de ahí pues a la fuerza. No hemos podido contar con ninguna asesoría legal, ni nada", comentó una de las denunciantes.

Gabriela explicó que al morir su primo otros familiares ingresaron al domicilio y lo saquearon, incluso se llevaron las escrituras.

"Empezaron a rapiñar la casa, se llevaron laptop, celulares, el carro de mi primo".

No han querido entrar a la casa para evitar problemas, pues quieren recuperarla legalmente.

"No está nadie, porque nadie puede entrar ahí porque no lo prohiben los que se creen los dueños. Nos han dicho licenciados que podemos entrar ahí porque pues tenemos nuestras credenciales de elector, pero yo quiero que todo se haga legalmente, yo no quiero que después vayan y nos saquen de ahí"

te puede interesar Trabajadores despedidos protestan contra empresa en Apodaca

Es por ello que piden las apoyen con asesoría legal para poder llevar un proceso e intentar regresar a la casa en la vivieron desde niñas.

¿Qué significa intestado?

Es un término utilizado para referirse a la persona que murió sin dejar testamento.

¿Qué es la sucesión legitima?

La sucesión legitima tiene lugar cuando el difunto no dejo testamento o habiendo testamento fue declarado como nulo o perdió validez, por lo que será la ley la encargada por medio de jueces en la materia el ordenar quién ha de recibir dichos bienes, derechos y obligaciones a través de un juicio sucesorio intestamentario, dándole siempre prioridad a los parientes más cercanos.