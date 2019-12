Legisladores redireccionarían recursos de Aliados Contigo

Por: Yaressi Ortega





Los diputados locales coincidieron en que el aumento que solicitan para el programa de Aliados Contigo es injustificable, luego de los nulos resultados del mismo y que éste fuera utilizado con otros fines, indicaron dichos recursos se podrían redireccionar a otras áreas con mayor importancia.

Además, coincidieron en que este programa solo debe aumentar un 3 por ciento que es lo correspondiente a la inflación.

Dentro del proyecto de presupuesto 2020, se estima un aumento de acuerdo con la diputada Myrna Grimaldo de 23 por ciento, lo que no ven con buenos ojos ante las irregularidades que giran en torno al mismo.

"Creo que el programa de aliados tuvo algo bondadoso, trae observaciones muy fuertes, pero tampoco se vale demeritar un trabajo que se hizo quizá al inicio del programa porque era una proyección de trabajo bastante buena, que luego se usó de diferente forma pues que les puedo decir... se sigue analizando", explicó la panista.

De igual forma el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, explicó que no habrá aumentos para dicho programa estatal.

"En lo general vamos a quedar en el mismo monto salvo algunas observaciones, Aliados definitivamente en este Congreso no vamos a aceptar ningún aumento para el programa", comentó.

Mientras que Luis Donaldo Colosio, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que este programa debería desaparecer en lugar de aumentarle presupuesto.

"Eso es una falta de respeto y una estupidez solicitar eso al Congreso, yo creo que no solamente no deberíamos de aumentarlo si no deberíamos de disminuirlo.

"Creo que ese programa en específico cuyos fines siempre han sido electoreros y corruptos deberíamos desaparecerlo por completo", indicó.