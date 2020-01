Le llega recibo del agua en más de 200 mil pesos... ¡su casa está deshabitada!

Una mujer denunció y solicitó ayuda para aclarar el mega cobro que le está realizando la dependencia de Agua y Drenaje de Monterrey en un domicilio que ha estado deshabitado por varios meses

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

Aunque su casa ha estado sin habitar por determinado tiempo en el municipio de Ciénega de Flores, Paola García López, no da crédito a la cantidad de dinero que tendrá que pagar por el mega recibo de Agua y Drenaje de Monterrey.

Su recibo de agua es de 200,016.00 pesos.

"Pues me salieron 200 mil de agua, yo no me había dado cuenta porque no habíamos estado viviendo en el domicilio".

"Anteriormente estaba viviendo una persona, pero era un solo muchacho".

"La persona no se da cuenta porque no estaba ahí todo el tiempo a veces dormía y se tardaba un mes para ir a la casa", explicó

Debido a la lejanía de su domicilio con su trabajo y el cuidado de sus hijos, decidió rentar la propiedad ubicada en la calle

Villa del Mar #216 del referido municipio ubicado al norte del estado.

"En octubre me dice el inquilino, oye llegue a la casa y estaba reducida el agua".

"Ya sabíamos por qué no se había estado pagando, le dije no importa vamos a pagar en diciembre no pasa nada".

"Si pensaba que iba a deber 10 mil pesos, y nada que me dice que debía 200 mil pesos", dijo Paola.

En el registro de los consumos de agosto de 2018 a la fecha se comenzaron a incrementar desde los 11 mil hasta los 30 mil pesos.

"No puede ser posible que si la casa esta sola se hagan esos consumos, ellos me dicen que tengo fuga".

"Nosotros checamos y no había fuga, ellos me dicen que estuvo reducido todo el tiempo".

"Se queda un mes vacía la casa con reducción y me sale un consumo de 19 329 pesos", dijo la mujer.

Lo que adeuda esta madre de familia por el recibo son más de 200 mil pesos.

La cifra equivale a casi el costo de la vivienda que compró su esposo hace 12 años.

La cual se tazó precisamente en los 200 mil pesos, misma que aún sigue pagando por nómina.

El mega recibo lo considera un abuso y pide apoyo para resolver un gran problema.