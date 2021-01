Le arrebatan a su hijo por 'negligencia legal'

| 27/01/2021 | ionicons-v5-c 13:35 | - Jesús Vargas |

Nuevo León.- Desde noviembre pasado, Laura Rocha perdió todo contacto con su hijo Arnulfo, de 12 años.

"Ese error fue que me hicieron que lo dejaron libre porque dijeron que se equivocaron en una fecha de 2018, pusieron 2019, por ese año de diferencia pusieron que todo estaba mal la fecha y que todo lo que había dicho no existía porque no concordaban las fechas y fue error de CODE".