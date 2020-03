Las ventas de restaurantes en Monterrey caen entre un 80 y 90%

La economía se comienza a colapsar puesto que los negocios de comida, ropa, zapatos y electrónica que comúnmente visitan los regios los fines de semana

El Horizonte

Por: Alberto Vásquez

Las ventas de los restaurantes del primer cuadro de la ciudad han caído entre un 80 y 90 por ciento de sus ventas, y corren el riesgo de cerrar en pocos días algunos de ellos.

En un recorrido por el primer cuadro, se pudo observar al menos 2 negocios de comida cerrados, uno de ellos de comida rápida ubicado en la calle Zaragoza y Ocampo en el primer cuadro, otro más en la avenida Ocampo y Escobedo de pizzas fueron cerrados poco después del medio día.

Otro más ubicado en la zona rosa de Monterrey, tenía un solo cliente, mientras que una cafetería de un lado estaba completamente sola y una fonda por Escobedo y Morelos ya había cerrados sus puertas por falta de clientela.

En tanto que uno de los negocios de cabrito que se ubica en la calle Zaragoza y Modesto Arreola estaba completamente solo, y antes de las cinco de la tarde se preparaba para cerrar cuando llegó una familia a degustar los alimentos.

“Preocupante totalmente, ya un 80, un 90 % de la venta estamos perdiendo totalmente, por ejemplo ahorita y aquí están mis empleados, algunos de los que tengo, pues le tuve que regalar el cabrito para mañana vender nuevo, ojala que las autoridades voleen a vernos a los que pues nos tenemos que salir a trabajar, porque pues si ya un 80 y hasta un 90 por ciento de la venta nos está fregando totalmente.”Explicó Héctor Gómez propietario del negocio de cabrito.

Dijo que esperan que las autoridades les echen la mano porque en el negocio tiene 20 empleados, lo que significa que son 20 familias las que dependen de las ventas del negocio, además de pagar renta, luz, agua, gas entre otros servicios.

“Tenemos desde hace dos días que no tenemos clientes, son muy pocos de los que han venido y pues los meseros, algunos de ellos tienen dos días que no atienden alguna mesa, ahorita de hecho estábamos ya por cerrar, van a ser apenas las cinco de la tarde, ahorita no tengo para pagarles, lo que voy a hacer es darles cabrito a los empleados para pagarles y mañana poder hacer cabrito nuevo para estar al día.” informó el comerciante.