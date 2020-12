Larrazabal afirma que su servicio público ha sido intachable

Tras recibir su constancia que lo acredita como precandidato a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazabal señaló que, a pesar de los escándalos que se dieron al final de su administración, ha realizado un servicio público intachable

| 16/12/2020 | ionicons-v5-c 15:01 | Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- Durante rueda de prensa, tras ratificar su solicitud y recibir su constancia en el Comité Directivo Estatal, el ex alcalde de Monterrey fue cuestionado sobre el escándalo del 2011 en el que se vio envuelto luego de que su hermano Jonás Larrazabal fuera arraigado por la Procuraduría de Justicia para investigarlo por presunto cohecho y delincuencia organizada, a raíz de que fue videograbado recibiendo dinero de representantes de los casinos.

Ante este cuestionamiento, Larrazabal señaló que tiene la conciencia tranquila y, dijo, esos eventos sucedieron de manera injusta y su hermano fue sometido a un proceso amañado con verdades a media.

"Yo tengo la conciencia tranquila y tan es así que aún y a pesar de los eventos que sucedieron en esos años que injustamente se trataron de cargar la responsabilidad a mi administración, me sometí al escrutinio público a través de una elección, volví a ganar la elección de diputado federal, eso me indica que quienes me evaluaron en su momento, fueron los ciudadanos de Monterrey.

"Hoy refrendo mi esfuerzo para poner mi experiencia a hacer un mejor estado... tengo más edad, tengo más experiencia y estoy seguro que el servicio público ha sido intachable, no pueden juzgar por un evento de una persona que no fui yo, haré mi mejor esfuerzo y por eso estoy aquí", indicó.

El ex alcalde y ex diputado agregó que a raíz de ese evento decidió alejarse de la política para proteger a su familia de situaciones como la que se presentó con su hermano, quien después de esa problemática sufrió una crisis emocional.

Asimismo, señaló que al pasó del juicio la verdad salió a la luz y su hermano obtuvo el inejercicio de la acción penal.

"Los políticos, quienes tenemos puestos de elección popular, resistimos los embates de la opinión pública, no así la familia, él fue sometido injustamente... meses después en una crisis emocional, mi hermano tuvo un accidente en motocicleta, perdió en ese accidente fatal, un tercio de su cerebro, actualmente mi hermano está en una condición de salud que ocupa una asistencia médica 24 horas.

"A la luz de los eventos de ese año, preferí proteger a mi familia a continuar en una lucha interna y externa para continuar en un puesto público, decidí retirarme... principalmente fue para proteger a mi familia, a mis hijas, a mi familia en general", comentó Larrazabal.