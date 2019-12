Ladrones ingresan a Prepa Tec Cumbres y lesionan a guardias

Por: Alberto Vásquez





Delincuentes armados con palos asaltaron la preparatoria Tec Milenio campus Cumbres durante la madrugada de este jueves, dejando seriamente lesionados a los guardias de seguridad del centro educativo, al atacarlos a golpes.

Fue poco después de las 06:00 horas, cuando un grupo de entre 15 a 20 sujetos entraron a las instalaciones, donde atacaron a los guardias.

Según las primeras versiones, presuntamente varios sujetos llegaron la institución, ubicada sobre Alejandro de Rodas, en la colonia Cumbres, al poniente de Monterrey, y fueron sorprendidos por los vigilantes en el área de la cisterna, por lo que uno de los guardias a bordo de una motocicleta fue hasta el lugar donde lo atacaron los ladrones.

Posteriormente los asaltantes llevaron a los vigilantes a las aulas donde comenzaron a realizar destrozos y donde presuntamente se apodaron de las computadoras de la escuela.

Los guardias de seguridad interna fueron hospitalizados para atenderlos de las heridas que presentaban, sin embargo, hasta el momento la dependencia no ha emitido un comunicado oficial, y las autoridades aún no confirman el asalto, argumentando que no se ha encontrado hasta ahora una denuncia formal sobre estos lamentables hechos.

Una fuente allegada a las investigaciones señaló que los ladrones se apodaron de una gran cantidad de computadoras Apple con un valor elevado, sin precisarse el monto.