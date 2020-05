La sana distancia... se queda en la parada del camión

Miles de usuarios del transporte público del área metropolitana de Monterrey viajan día a día amontonados e imposibilitados de mantener la sana distancia que recomiendan las autoridades de Salud ante la emergencia sanitaria por Covid-19

Por: Jesús Vargas

Nuevo León.- La reducción en el número de unidades que dan servicio los ha afectado severamente.

"No se puede, por más que quiera uno, uno lo que quiere es llegar a su casa, cómo le hace uno", señala uno de los usuarios.

Para ellos abordar una de estas unidades es toda una odisea, ya que deben esperar por varias horas junto a decenas de pasajeros.

El Instituto de Movilidad y Accesibilidad redujo el servicio argumentando una medida preventiva para el contagio del coronavirus.

"Que ya el transporte lo pongan como antes porque nos quitaron muchas horas y venimos más gente acumulada", cuenta una de las afectadas.

"Se batalla mucho, es mucho trafico de gente, es demasiada gente con pocas unidades".

Los grupos de personas son numerosos tanto en paradas del camión, como en el mismo transporte.

En esta ocasión fue una unidad de la ruta 51 Ciénega de Flores, sin embargo los usuarios denuncian que se registra en todas las rutas durante las horas pico, incluido el Metro y la Ecovía.

"Hasta el momento no desde que inició todo eso del Covid-19 no se ha respetado, ni se a respetado la distancia y tampoco el transporte no nos apoya con más unidades, de hecho no debemos de venir así".

Los usuarios piden que se reactive al 100 por ciento el servicio de transporte para que así las unidades no están tan saturadas y disminuir la posibilidad de contagios del nuevo coronavirus.