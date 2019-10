La historia de la Bruja de Guadalupe

En 2004 un policía municipal dijo haber sido atacado por una bruja, siendo este uno de los casos sobrenaturales más sonados en Nuevo León

Las brujas tienen una historia muy larga de contar.

Asociamos su imagen a una anciana, fea, ataviada en una túnica negra, con un sombrero puntiagudo y volando en una escoba.

Pero, la realidad es que al paso de los años, la hechicera ha sufrido metamorfosis.

En Nuevo León hay algunas leyendas vivientes.

La Bruja de Guadalupe.

El 16 de enero de 2004 Leonardo Samaniego, oficial de la policía de Guadalupe, patrullaba las calles de la colonia Valle de la Silla sin imaginar lo insólito que estaba por experimentar.

Aquella madrugada sería una cobertura atípica para el reportero Alberto Vázquez, quien recorría las calles buscando escribir su próxima historia.

"Alcanzamos a escuchar por la frecuencia donde unos policías solicitaban una ambulancia porque un compañero de ellos estaba desmayado".

"Se oía desesperado el oficial porque aseguraba poco antes de desmayarse que había visto una bruja", recordó el reportero.

Al llegar al lugar de los hechos, el oficial Samaniego era atendido por paramédicos.

"Nos atrevimos a entrevistarlo porque su color no era de una persona normal estaba blanco y temblaba".

El oficial contó su relato.

"Me cayó una persona del cielo vestida de negro y me siguió, pedía apoyo, pero me seguía volando", declaró Samaniego en una entrevista documentada.

Su encuentro con el siniestro personaje le dio la vuelta al mundo llamando la atención de investigadores en temas paranormales.

Diana Perla Chapa, fundadora de Ovni Club, entrevistó al policía en aquella época.

"En la entrevista él nos cuenta cosas sorprendentes. Pone las manos en el parabrisas, así lo narra al grado de verle las líneas de las manos".

“Y lo iba siguiendo y como que quiso meter el brazo dentro de la patrulla”, recordó Diana Perla.

El uniformado fue llevado a un hospital, donde practicaron toda clase de exámenes para determinar si estaba drogado o sufría alucinaciones y todo resultó negativo.

Pero hay cosas que pasaron y que Samaniego no recordó.

"Después de que se desmaya y que logra volver en si, pide ayuda".

Ese tiempo que falta, algo pasó y no lo recuerda.

"Dentro de la patrulla con el cinturón de seguridad puesto, chaleco antibalas puesto, pero toda la ropa la tenía desabotonada, la camisa el pantalón y las botas", explicó Diana Perla.

Siete años después en 2011, el oficial se dio de baja, hoy trabaja en un oficio diferente.

El ser mitológico de la bruja de Guadalupe sigue siendo parte de una leyenda viva y en cada cuento vive una bruja entre nosotros.