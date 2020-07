Karina Barrón renuncia a Movimiento Ciudadano

Foto: Jesús Vargas

La legisladora presentó su renuncia al partido político; acusa nulo apoyo a mujeres y señaló a Luis Donaldo Colosio de requerirle un depósito mensual para gestoría

Por: Jesús Vargas

Monterrey.- Este viernes, la diputada local Karina Barrón se convirtió en legisladora independiente luego de renunciar a su partido, argumentando falta de apoyo por parte de Movimiento Ciudadano.

Barrón se presentó al Congreso estatal la tarde de este viernes para entregar un escrito en la Oficialía de Partes, en donde informaba sobre su decisión.

"Hoy me voy de la bancada y de Movimiento Ciudadano, por su doble discurso, por su intolerancia, porque no hay espacio para las mujeres, porque nos se permite que una mujer levante la voz.

"Nos quieren agachonas, nos quieren dentro del corral, y yo no voy a permitir que se me humille, y ninguna mujer debe permitirlo, no puedo estar en un partido en donde no se respeta a las mujeres", señaló Barrón.

Además, acusó al coordinador de la bancada, Luis Donaldo Colosio, de requerirle un depósito mensual por 35 mil pesos que se destinan a gestoría.

"Les molestó mi voto en favor de las mujeres y la familia, les molestó que llamara gandalla a Colosio, pero así se ha comportado desde el inicio que nos pidió que le entregamos a él los $35,000 pesos mensuales de gestoría, recursos que ni siquiera son míos, son para la gente. Yo no accedí", añadió.

La legisladora continuará como diputada si partido político y por el momento aseguró que no considera incorporarse a alguna bancada.