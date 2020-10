Repasa Jaime Rodríguez sus principales retos al frente de NL en su quinto año Parte 2

Un día antes de rendir su Quinto Informe de Gobierno, Jaime Rodríguez habló en exclusiva con INFO7 e hizo un repaso de sus principales retos como mandatario de Nuevo León: la seguridad y el reordenamiento de los penales, el manejo de la pandemia y la relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

Nuevo León.- De continuar a la baja los indicadores del semáforo estatal del Covid-19, el estado podría autorizar la reapertura de los salones de fiesta infantiles y buscar espacios exclusivos.

Así lo dio a conocer Jaime Rodríguez, gobernador del estado, quien dijo que hay que tener cautela, pues ya se dieron rebrotes en otros lugares, por lo que la decisión está en revisión.

“La semana que entra el jueves que tenemos el semáforo es muy probable (reapertura) sino se nos sube, hay países que habían salido, tienen hoy un rebrote extraordinario es decir 6 veces más fuerte que el primero”

“Se que la gente se me puede enojar por eso pero no importa tenemos que seguir siendo estrictos con las decisiones que hemos tomado”, indicó.

En entrevista exclusiva, el mandatario agregó que también se plantea crear espacios para los adultos mayores, así como para los pequeños.

Nuevo modelo penitenciario complicó mi vida

Con cinco años al frente de Nuevo León, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez reveló que el haber modificado el sistema penitenciario cambió su vida, pues todos los días recibe una amenaza que lo obliga a no tener una vida “normal”.

“Lo digo en toda su expresión tuvimos el carácter para hacerlo, eso me complicó a mí mi vida privada, no puedo salir con mi familia, tengo que cuidarlos “

“Hoy no puedo ir al cine, no puedo estar en un restaurante de manera como tú puedes estar o no puedo ir yo a recrearme a un lugar con gente; porque todos los días tengo una amenaza”, afirmó Rodríguez.

El “Bronco” dijo que esto se debió a que los centros penitenciarios representaban un negocio, sin abundar para quién.

“Les quitamos un gran negocio ¡imagínate! ¿cuánto dinero no recaudaban en eso? obviamente que se cayó, pero estos riesgos los tienes que tomar”, apuntó.

Agregó que con los cambios a los centros penitenciarios se lograron tener módulos con hasta 200 reclusos, para no tenerlos hacinados.