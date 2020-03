Irrumpen policías de Apodaca en domicilio para desalojar a hombre de 84 años

Un grupo de policías de Apodaca con armas largas fueron captados irrumpiendo en un domicilio de la colonia La Hacienda, cometiendo un presunto caso de abuso de autoridad

Por: Ernesto Ochoa

Los policías detuvieron y y esposaron a cinco personas, entre ellos a una menor de edad, tras supuestamente mostrar resistencia a una presunta orden de desalojo.



Pero, cómo inició esta historia que tiene tintes de conflictos familiares por una propiedad.



Martes 3 de marzo 9:30 de la noche.



La dueña de la casa ubicada en la calle De la Confianza 705, identificada como Martha Amelia Acosta, arriba con un grupo de agentes municipales para desalojar a su padre.



Un hombre de 84 años, hipertenso y diabético.



Sin embargo, otros familiares que llegan en su apoyo piden a los oficiales el documento judicial.



"El abuso más que nada se debió porque nunca se nos presentó un documento oficial".



"El oficial dijo que no me podía dar ningún documento yo le debato que no podía ser desalojo, que fue con lo que vinieron supuestamente a sacar a mi papá por el problema familiar".



"Una orden firmada por un juez y en segundo tiene que venir un actuario y ustedes vienen de apoyo en caso de que exista una violencia", explicó Jorge Acosta, quien denunció los hechos.



Don Marcos Acosta, tenía viviendo tres años en el domicilio, pero por problemas familiares, su hija decidió sacarlo con la fuerza pública.



"La casa efectivamente es de mi hermana, pero ahí hubo arreglos con mi papá supuestamente somos familia".



"Siguen la anomalías porque ya no encuentra los motivos para poder entrar y empezaron las amenazas que nos iban a gasear, que nos iban a llevar detenidos a todos con palabras altisonantes".



"Pues no mi abogado me esta diciendo que no habrá y ellos irrumpen en la propiedad".



En estas imágenes de un video proporcionado a Azteca Noticias, por la familia denunciante se aprecia que varios policías fuertemente armados mantienen rodeada la vivienda.



"Entran a la casa con armas largas nos encañonan".



"Y a todos nos grilletearon prácticamente nos esposaron, mi hija tiene 17 años, es menor de edad y ahí también hay una falta no la pueden esposar, la esposaron hay fotos donde están los grilletes bien marcados", mencionó el afectado.



Yoselín, de 17 años, fue quien registró las imágenes captadas con su celular de la incursión de los policías.



"Patearon la puerta la rompieron y luego entraron con su armas, no hicimos nada malo solo estábamos hablando con ellos".



"De hecho se escuchan cuando me ponen las esposas".



"Fue horrible porque yo me sentí como si hubiera asesinado a alguien como si estuviera vendiendo drogas", expresó aún asustada la menor.



El adulto mayor, la menor y tres personas más fueron trasladas a un estación de policía.



Al final se les informó que se trató de un procedimiento por una restricción por violencia familiar.



"Ya nos suben a las patrullas nos amedrentan se llevan los carros".



"Dijeron que era desalojo allanamiento y al final que era una orden de restricción del MP".



Actualmente el afectado no ha recuperados los tres vehículos que la policía le confiscó por causas no justificadas.



"Realmente los vehículos están desaparecidos por eso también interpuse demanda por robo contra policías de Apodaca y no me dan razón de nada."



Jorge Acosta ya puso la denuncia 24882-2020, ante el Centro de Orientación y Denuncia exigiendo se haga justicia y se investigue a los policías involucrados.





