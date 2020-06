Investigan 'soborno Covid'; doctor se esconde

Sin aceptar abiertamente que el médico José Luis Sánchez Silva haya ofrecido dinero a una familia de General Terán para registrar falsamente un caso de coronavirus, la dirección del Hospital La Carlota, en Montemorelos, se comprometió a investigar el llamado 'soborno Covid

Por: Olivia Martínez

Nuevo León.- El caso del "soborno COVID" no está concluido...

Acudimos al Hospital La Carlota", en Montemorelos, a buscar al médico señalado por los familiares de una paciente de intento de soborno para reportar un falso caso de Covid 19, pero el médico no dio la cara y en el hospital lo escondieron.

Luego de que la hija de una paciente denunciara que un médico de ese nosocomio le ofreció 50 mil pesos a cambio de registrar falsamente a su familiar como positivo de Covid 19 pese a que salió negativa en la prueba, el director del ese hospital le pidió a la denunciante formalizar su queja por escrito y aseguró que irá a su casa este sábado.

Este martes, la denunciante, Ana Cecilia Maldonado, quien vive en el municipio de General Terán, acudió al hospital, ubicado en Montemorelos, a pedir una explicación al director, Ismael Castillo, y también a encarar al médico señalado por ella, José Luis Sánchez Silva.

Info7 estuvo presente, pero al ver a la reportera, el director, Ismael Castillo, condicionó la atención a recibir a cada quien por separado.

A la denunciante le ofreció ir a su casa este próximo sábado para dialogar.

Cuando llegamos al hospital, preguntamos por el médico y el personal de recepción dijo que el que nos atendería sería el director, quien a su vez es rector de la Universidad de Montemorelos.

El directivo pidió a la señora presentar su queja por escrito, para dar paso a una investigación.

Al salir del encuentro que duró escasos minutos, la denunciante salió muy molesta y ratificó su acusación.

"Venía a poner mi queja del doctor que me ofreció el dinero, pero no, no, prácticamente lo encubrió", acusó.

La denunciante advirtió que no descansará hasta que el médico implicado en el soborno Covid le dé una disculpa pública a ella y a su mamá.