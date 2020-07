"Integrante" de Kiss sorprende recolectando basura en Cumbres

A través de Twitter, un usuario compartió un video donde se puede ver aparentemente a un recolector de basura de servicios públicos de Monterrey, caracterizado como un integrante de Kiss

Por: Redacción Web

MONTERREY.- Varios vecinos de Cumbres quedaron sorprendidos al ver aparentemente un recolector de basura de servicios públicos de Monterrey vestido de Gene Simmons, integrante de la banda estadounidense Kiss.

En el video se ve al hombre caracterizado gritando: "¡La basura!", mientras que de fondo se puede escuchar la canción "I was made for lovin' you".

El video compartido por el usuario Ricardo Vela, ha sido reproducido más de seis miles de veces en Twitter.