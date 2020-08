Instala taller de reparación de computadoras afuera de tienda de conveniencia

Al quedar desempleado, Miguel comenzó a ofrecer sus servicios técnicos de reparación de teléfonos y computadoras afuera de una tienda de conveniencia, en Monterrey

07/08/2020 | 10:06 | - Jesús Vargas |

Nuevo León.- En mayo pasado Miguel quedó desempleado.

La empresa para la que trabajaba lo despidió a raíz de las bajas ventas por el nuevo coronavirus.

"Lamentablemente me tocó un reajuste de personal en el trabajo en donde estaba laborando y a mi me hicieron recorte en el mes de mayo, en el mes de junio viendo ya la situación donde lo que me dieron en la empresa se me estaba terminando el dinero".

Durante 20 años se ha dedicado a dar servicio de reparación de computadoras, celulares y tabletas electrónicas, sin embargo tras dos meses de búsqueda de un empleo no lo ha conseguido.

"Yo más que nada diagnosticar el equipo, reparó el equipo, llega el usuario o el cliente, me aborda primeramente, me pregunta, ¿oye, te dedicas a esto? y le digo si".

Por eso Miguel no se detuvo se instaló afuera de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las Avenidas Palmas y Zapopan, en la colonia Villa Dorada, en Monterrey.

Su mesa y un letrero sirven como referencia.

La necesidad de Miguel aumenta día con día ya que su esposa esta embarazada y espera a una niña que nacerá en diciembre próximo.

"Con la novedad de que en diciembre se alivia mi esposa de una bebé que viene en camino, yo actualmente tengo dos niños, uno de cinco años y otro de cuatro años, el de cinco años tiene autismo tipo Asperger".

Miguel sólo busca una oportunidad laboral para demostrar y aplicar sus conocimientos y así ayudar a su familia y mientras tanto esperar a que más clientes contraten sus servicios.