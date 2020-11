Insiste Noé Chávez que contagios de Covid-19 no se dan en los camiones

En la estrategia anti Covid-19 que ha dictado la Secretaría de Salud en la población con la aplicación de restricciones de horarios y aforo en negocios de distintos giros, no incluye al transporte público donde se registra alta densidad de personas expuestos al virus

02/11/2020 - Ernesto Ochoa

Monterrey,NL.- El decreto de Salud por la pandemia ya entro en vigor, donde se aplicarán sanciones administrativas a las personas que no usen cubrebocas en espacios y vía pública.

Además no se podrán organizar eventos o reuniones en domicilios con un aforo no mayor de 20 personas.

De ser así autoridades municipales y estatales ya tienen facultad para aplicar multas de que van de 20 mil a los 100 mil pesos.

La vigencia de este decreto es del 1 al 30 de noviembre.

Pero el director de Movilidad, Noé Chávez, asegura que los contagios no se dan en los camiones.

"Yo utilizo el camión y el Metro todos los días y yo no me contagié en el camión, yo me contagié en una reunión familiar, confirmado, vean ustedes lo que ha publicado el Gobierno de Nuevo León dónde se dan los contagios: en las reuniones familiares", dijo el funcionario.

Dichas declaraciones contravienen a voces de expertos y ciudadanos.

En una parada ubicada en la avenida Universidad frente la clínica 6 del IMSS, en San Nicolás.

En un recorrido realizado por diversas paradas de transporte público podemos observar las aglomeraciones de usuarios de este medio de transporte, son filas interminables.

Aunque a cada camión le caben en promedio 45 pasajeros sentados, las unidades transportan usuarios a su máxima capacidad.

Inspectores de Movilidad supervisan que los camiones no registre hacinamiento, pero de acuerdo a los usuarios el grave problema no es contenido.

Aunque el estado ha reiterado que aquí no hay contagios. Sí anunció que reforzarán con más camiones en las calles.

Sin embargo, los amontonamientos y largas filas de usuarios se siguen presentando y viajan con el virus abordo.