Insiste estado que requiere más recursos de la Federación

Foto: Especial

Aunque la Secretaría de Salud reconoció que han llegado apoyos, estos no han sido suficientes para atender a la población frente a la pandemia por el coronavirus

Por: Rosalinda Tovar

Monterrey.- Nuevamente, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la federación a enviar más recursos al estado, pues lo que han destinado, no ha sido suficiente.

Manuel de la O Cavazos ,titular de la dependencia reconoció que si bien, el gobierno de la república ha brindado apoyos, estos no alcanzan para atender a la población como se merece.

"Aquí el gobierno federal no hemos tenido el suficiente apoyo, el gobierno del estado ha hecho un esfuerzo extraordinario para hacer reconversión hospitalaria, equipo recurso humano pero necesitamos mas ayuda de la federación", indicó.

"Si bien hemos tenido unos apoyos , no son suficientes para poder atender a los pacientes como se merecen, así que solicito a la federación más apoyo porque los pacientes requieren atención, nuestro presidente, él ha dicho que quiere un sistema de salud en México, como los países escandinavos, yo también lo quiero", sostuvo.

El funcionario resaltó que para llegar a este punto, se necesita recurso, por lo que exhortó a la federación a brindar más presupuesto.

Afirma estado que no ha multado empresas, pero aplicará sanciones en Agosto

Por otra parte, Manuel de la O Cavazos dijo que hasta la fecha no se han aplicado multas a las empresas que no cumplen con las restricciones impuestas por el estado, no obstante a partir del siguiente mes comenzarán a aplicarlas.

El funcionario advirtió que van a ser más estrictos en este sentido y las sanciones que implementarán pueden llegar a ser millonarias, dependiendo del tamaño de la compañía.

"No hemos multado, no es un fin recaudatorio, es un fin de cuidar la salud, sin embargo como lo comenté ahora si vamos a multar a las empresas que no cumplan y las multas van a ser altas porque tenemos que ser mas enérgicos", señaló.

"A partir del mes de agosto vamos a empezar a poner multas ya las multas pueden ser de hasta un millón de pesos", remarcó el funcionario.

Pormenorizó que hasta la fecha se han suspendido a 50 empresas por no acatar las restricciones estatales.