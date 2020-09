Inmunidad del rebaño va a llegar más rápido a Latinoamérica y México, afirman especialistas

Por su curva 'alargada', Latinoamérica libra hasta ahora rebrotes de Covid-19, a diferencia de Europa

| 30/09/2020 | ionicons-v5-c 12:09 | - Rosalinda Tovar |

Monterrey, NL.- Lentos pero seguros... así podría describirse cómo ha ido avanzando la pandemia en México, que apenas desde hace nueve semanas ha logrado bajar el número de contagios a nivel nacional.

Y este "síntoma", de ir despacio, también se ha manifestado en otras naciones de América Latina.

Tanto en Suecia como en Latinoamérica hubo más población contagiada de Covid-19 más pronto, y por lo tanto ya hay menos personas propensas a infectarse. Muchos le llaman "inmunidad de rebaño".

Europa, en cambio, está enfrentando un rebrote "aparatoso" porque bajaron la curva muy rápido y quedó mucha población sin inmunizar, lo que causó que al abrirse la economía, rápidamente se dieron más contagios.

A paso lento

Tanto en México como en el resto del continente americano las medidas de confinamiento han durado mucho más, pero no fueron tan restrictivas, principalmente por razones económicas, ya que la población tiene que trabajar diariamente para satisfacer sus necesidades.

Esto no quiere decir que México no pueda sufrir un rebrote, pero éste sería más lento y por lo tanto más controlable.

Incluso las autoridades de salud de México señalaron que el principal objetivo en el país fue el registrar el menor número de casos de personas contagiadas al día y de esta forma evitar la saturación de hospitales.

te puede interesar Repiten defunciones asociadas a Covid-19 número más bajo en el mes

Haciendo un comparativo, España tardó 26 días en llegar a 166 personas contagiadas por cada millón de habitantes; Francia tardó 28 días en alcanzar 67 contagios por cada millón de habitantes; Italia tardó 32 días en registrar 92 casos por cada millón de habitantes; mientras que México tardó 123 días en tener 55 casos por cada millón de habitantes.

Actualmente, en Europa se sufre un rebrote del Covid y en algunos países como Francia, España y Reino Unido ha sido muy fuerte, y eso se observa en sus picos de contagios diarios.

A comparación de México, Colombia, Brasil e incluso Estados Unidos, pese a que han tenido días fuertes los picos de los contagios son más planos y tienden en algunos casos al descenso.

'Inmunidad llegará rápido a México'; prevén que rebrote sea mínimo

Expertos en estadística que han dado seguimiento a la pandemia como Méntor Tijerina y Hernán Villarreal coinciden que la inmunidad del rebaño va a llegar más rápido a Latinoamérica y México.

Esto, explican especialistas, ha dado una cierta "ventaja" a los países latinoamericanos, México incluido, pues la curva de contagios va en descenso y no se han presentado rebrotes aún.

te puede interesar Insiste Salud que partículas virales son más abundantes en niños

"Cuando el virus llega otra vez a alguna comunidad o a algún segmento social que le permite que se reproduzca es cuando se dan estos rebrotes y es explicable en una sociedad que le apostó a la contención; suponiendo que tengan un 20% de la población contagiada y un 80% no contagiados, pues los rebrotes se van a dar en el 80% de la población que no está contagiada.

"Esto no quiere decir que no haya rebrotes, sí va a haber, pero tenemos un mayor porcentaje de la población contagiada inmune o con inmunidad de rebaño y una proporción menor de gente que no se ha contagiado, que sí se puede contagiar, pero el porcentaje es menor", indicó.

Precisó que las estrategias usadas en Europa como el confinamiento total no funcionaron igual en América ni en México pues factores principalmente económicos porque la gente tiene que salir a trabajar para comer.

"La gente con menos recursos que vive en lugares marginados, en habitaciones asignadas entre varias familias, pues tiene más probabilidades de contagiarse

Por su parte, Hernán Villarreal Rodríguez, quien es doctor en economía y máster en econometría, dijo que en el caso de México se han confirmado oficialmente 730,317 casos de Covid, pero que estudios apuntan a que la cifra es mucho más alta.

te puede interesar Analizan reapertura de guarderías para sectores esenciales en NL

Por lo tanto, descartó un rebrote de gravedad como ocurre en Europa.

"La verdad no creo que haya un rebrote severo porque no se tomaron nunca las medidas estrictas, simple y sencillamente a lo mejor se va a seguir ocupando la misma capacidad hospitalaria.

Villarreal Rodríguez abundó que comparado con los países europeos, el confinamiento total nunca fue la solución porque ocasionó daños económicos.

"Definitivamente, el confinamiento estricto nunca fue la solución, incluso la famosa ´evitar la movilidad´; nosotros lo mencionamos, nunca fue algo recomendable, realmente nunca se comprobó o está demostrado que evitar la movilidad evite los contagios y siempre dijimos que lo que había que evitar era la riesgosa proximidad", expresó.

Suecia evita rebrote de coronavirus; presenta cifras muy bajas de contagios

Cuando inició la pandemia del coronavirus en Europa y la mayor parte de sus países confinaron a su población al inicio de la emergencia sanitaria cerrando escuelas, restaurantes, gimnasios e incluso fronteras, en Suecia siguieron su vida normal sin guardar cuarentena.

Esta estrategia, que inició siendo discreta, empezó a llamar la atención en todo el mundo e incluso fueron criticados en su momento.

te puede interesar Estudio señala que niños no son 'fuente' de peligro para el contagio del Covid-19

Ahora que los contagios vuelven a subir en buena parte de Europa, el país de 10 millones de habitantes registra una de las cifras más bajas de nuevos casos de coronavirus, y con sólo 14 pacientes del virus en cuidados intensivos.

De hecho, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud reconocieron el trabajo de Suecia y señalaron que se debería aprender algunas lecciones de ese país que podrían ayudar a combatir el virus en otros lugares.

"Creo que se pueden aprender lecciones de eso. Estaremos muy atentos a trabajar y saber más de la estrategia sueca", señalaron en la OMS.