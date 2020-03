Inevitable que coronavirus llegue a Nuevo León

Fue la Secretaría de Salud quien señalara el COVID-19 podría estar cerca de Nuevo León por lo que llama a la población a no entrar en pánico

Por: Estrella Gracia

La Secretaría de Salud señaló que es inevitable que el coronavirus llegue a Nuevo León, pero llamó a la población a no entrar en pánico y más bien mantener las medidas de prevención para evitar el contagio.

Manuel de la O, titular de la dependencia descartó que haya casos confirmados en la entidad, esto al informar que tenían dos casos sospechosos en Monterrey y Apodaca, que fueron descartados el medio día de este viernes, tras realizarles los estudios correspondientes.

Se trataban de dos hombres de 24 y 29 años que habían viajado a Italia.

"El grupo de expertos me asesoraron y me dijeron que iba a llegar a Nuevo León y pues hay que prepararnos. ¿Cuando llegaría a Nuevo León?, no lo sé, quisiera saberlo y comunicarlo a ustedes, nadie lo sabe, podría ser mañana, en una semana, en un mes."

Aseguraron que tras la confirmación de dos casos del Covid19 en el país, reforzarán los filtros en el Aeropuerto de Monterrey y los instalarán en el resto lugares que reciben viajeros, como la Central de Autobuses y casetas.

Esto luego de que Azteca Noticias evidenciará que no había tales filtros.

Con todas las estaciones por donde llegan personas reforzamos también, aquí estaba el comandante del aeropuerto, en esta reunión, ya reforzamos el módulo de atención en el aeropuerto Mariano Escobedo, ahí tenemos personal de salud, también en la Central de autobuses también vamos a estar pendiente.

Las principales medidas de prevención que debe tomar en cuenta es:

· Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

· Evitar lugares concurridos.

· No consumir carne cruda.

· Evitar el contacto con personas enfermas.

Y estar alerta de los síntomas, que son:

· Fiebre.

· Tos.

· Enfermedad respiratoria aguda y · En algunos casos neumonía.

En tanto las autoridades aseguraron que mantendrán a la población informada.